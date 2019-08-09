2019-08-09T04:18:51+03:00
Недвижимость

В Красноярском крае изменились сроки передачи показаний приборов учета электроэнергии

Изменения вступают в силу в августе
Татьяна РЯБИНИНА
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Показания приборов учета электроэнергии принимают только до 25 числа!Показания приборов учета электроэнергии принимают только до 25 числа!Фото: Мария ЛЕНЦ
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» сообщил об изменениях срока передачи показаний за электроэнергию.

С августа 2019 года показания приборов учета принимаются только до 25 числа каждого месяца (включительно). С 26 числа и до конца месяца показания не принимаются.

В почтовых отделениях показания принимаются до 23 числа (включительно). Это связано с тем, что сотрудникам Почты России требуется время на изъятие показаний из ящиков для сбора и их передачу в ПАО «Красноярскэнергосбыт», а сотрудникам энергосбытовой компании - на перенос показаний с бланков в базу данных.

Если абоненты не успеют передать показания в установленный срок, то будут платить по среднемесячному расходу (для расчета берутся показания за последние 6 месяцев). В следующем месяце, после передачи показаний, будет произведен перерасчет по факту.

По социальной норме изменений нет, она выделяется на каждый месяц и не зависит, переданы показания или нет.

В августе 24 и 25 числа – выходные. Но в виде исключения контактный центр будет работать.

Интерактивные способы передачи показаний доступны круглосуточно:

1. через «Личный кабинет» на сайте компании krsk-sbit.ru;

2. по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru;

3. через SMS – сообщение на номер телефона +7-903-767-29-39 (для всех операторов сотовой связи). Дополнительно для абонентов Билайн существует возможность отправки показаний на номер 4981;

4. через Viber;

5. с помощью голосового робота по любым номерам телефонов, указанным в квитанции;

6. через платежные терминалы «CITYPAY» и «Платежка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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