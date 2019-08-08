Главное - восстановить утраченное жилье. 8 домов разрушено взрывами на военном складе в Каменке

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-08T15:00:35+03:00

Наиболее пострадавшие дома находятся в Каменке (их 6) и в Чистом ручье

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В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что взрывами в Каменке разрушено 8 жилых домов. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Лисин. Напомним, вечером 5 августа на военном складе произошла серия взрывов. Жители в панике покинули деревню, позже была объявлена эвакуация и в районном центре – Ачинске. Пожар тушили с воздуха – военные ИЛ-76. Уже 6 августа он был ликвидирован. Накануне в районе полностью снят режим ЧС. Сейчас первоочередной задачей является восстановление домов.

- Самое главное - восстановить утраченное жилье, то, которое было уничтожено пожаром, - сказал Игорь Лисин. - Речь идет о восьми жилых домах в частном секторе. Ну, и восстановить жилой фонд. Этим будет заниматься и министерство обороны, и правительство края.

Наиболее пострадавшие дома находятся в Каменке (их 6) и в Чистом ручье.

ИСТОЧНИК KP.RU