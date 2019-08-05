Учитель физкультуры 29 раз надругался над 13-летней школьницей в Якутии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-05T11:47:47+03:00

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Учитель физкультуры одной из школ в пригороде Якутска оказался педофилом. Его жертвой стала 13-летняя школьница. Следователи выяснили, что физкультурник 29 раз надругался над девочкой. О преступлении совершенно случайно узнали родители школьницы – в ее телефоне они нашли переписку с педагогом. В пресс-службе СК России сообщили, что после этого физкультурника тут же уволили. Следствие длилось больше года.

- Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, в автомашине, в его квартире, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК России.

Вины учитель физкультуры так и не признал, но суд счел достаточными факты, предоставленные следствием.

- Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщили следователи. – Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет.

С девочкой долгое время работали психологи, чтобы помочь ей справиться с последствиями травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU