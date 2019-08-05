2019-08-05T07:32:03+03:00
Общество

Директором «7 канала» стал экс-депутат Заксобрания Виталий Толстов

Руководителя официально представили коллективу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Заксобрание Красноярского краяФото: Заксобрание Красноярского края
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У «7 канала» новый руководитель – экс-депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов. В понедельник, 5 августа, нового директора официально представили коллективу. На этом посту Толстов сменил Игоря Астапова, руководившего каналом с 2013 года. Вместе с Астаповым канал покинул директор информвещания Гор Георгян, сообщает 7 канал - Красноярск.

Известно, что на новое место Толстов прибыл без собственной команды и, как сам он заверил журналистов, пока менять что-либо в редакционной политике или коллективе не планирует. В журналистике Виталий Толстов долгое время. Работал в Норильске, учредил газету «Норильчанин», руководил инфорцентром «Норильские новости» и газетой «Заполярная правда». Позднее – стал депутатом Заксобрания (Единая Россия). До середины июля текущего года являлся членом комитетов по природным ресурсам и экологии, государственному и местному самоуправлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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