2019-08-02T14:30:57+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочку

Очевидцы говорят: животное лягнуло ребенка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочкуНа юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочкуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. По предварительной версии трагедия произошла накануне, 1 августа, в селе Прихолмье Минусинского района. Тело девочки с травмой головы обнаружили сельчане и сообщили в полицию. Приехавшие на вызов медики уже ничем не могли помощь ребенку.

Подружка погибшей рассказала, что около 17 часов дня они увидели на улице села лошадь и решили ее напугать. Девочка подошла к животному и подпрыгнула на месте. Лошадь и в самом деле испугалась, а потом сделала то, что велит ей природный инстинкт – защищаясь, она ударила ребенка задней ногой прямо в голову.

Следователи сейчас проводят проверку, в том числе, почему животное оказалось без присмотра владельца на улицах населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Красноярском закрыли незаконный мусорный полигон
В Красноярске задержали отца, который каждую ночь приковывал 7-летнего сына наручниками к кровати
То ли поганки, то ли шампиньоны: в центре Красноярска горожане на газоне обнаружили грибы
Красноярская телекомпания «7 канал» сменила владельца и генерального директора
В Красноярском крае мужчину осудили за найденное 7 лет назад ружье
В Красноярске на пешеходном переходе иномарка сбила 6-летнего велосипедиста
В Красноярском крае бабушку с дедушкой проверяют за интимные снимки 6-летней внучки
Спасал жену и сына: в Красноярске таксист прокатил на капоте охранника гипермаркета
В Красноярске до конца года для обманутых дольщиков достроят три дома ЖК «Квадро»
В Красноярске парень украл в храме горсть серебряных крестиков и ящик для пожертвований на 100 тысяч рублей
В Красноярске полностью перекроют Коммунальный мост
В Хакасии под окнами Национального банка обнаружили могильник
В Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников
В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведей
Когда «Соколы России» пролетят над Красноярском в День ВДВ 2 августа 2019