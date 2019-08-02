СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-02T14:30:57+03:00

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На юге Красноярского края испугавшаяся лошадь убила 8-летнюю девочку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. По предварительной версии трагедия произошла накануне, 1 августа, в селе Прихолмье Минусинского района. Тело девочки с травмой головы обнаружили сельчане и сообщили в полицию. Приехавшие на вызов медики уже ничем не могли помощь ребенку.

Подружка погибшей рассказала, что около 17 часов дня они увидели на улице села лошадь и решили ее напугать. Девочка подошла к животному и подпрыгнула на месте. Лошадь и в самом деле испугалась, а потом сделала то, что велит ей природный инстинкт – защищаясь, она ударила ребенка задней ногой прямо в голову.

Следователи сейчас проводят проверку, в том числе, почему животное оказалось без присмотра владельца на улицах населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU