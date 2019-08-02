2019-08-02T06:13:33+03:00
Общество

В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведей

С лесными пожарами это никак не связано
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведейВ Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведей. Однако с лесными пожарами, которые бушуют сейчас в регионе это никак не связано. Лимит отстрела хищников принимается каждый год на основе данных наблюдений сотрудников лесоохранных предприятий. Так, в минувшем году лимит отстрела составлял чуть более 1300 особей.

Проект документа уже опубликован на портале правительства края. Перед тем, как его подпишет губернатор, он должен еще пройти экспертизу.

Что подразумевает собой указ: это обоснование отстрела - регулирование численности хищников на всех территориях. Больше квот на отстрел будет выдано в Богучанском районе – 100, Енисейском – 200, Ермаковском – 130, Емельяновском – 76, Кежемском – 59, Шушенском – 75. На Таймыре – только 30 и в Эвенкии – 21, столь малая численность объясняется тем, что здесь хищники не представляют большой угрозы населению.

Лимит предусмотрен на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года, а отстрел будет разрешен только в установленные для охоты сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске полностью перекроют Коммунальный мост
В Хакасии под окнами Национального банка обнаружили могильник
В Красноярске в Солнечном появится бесплатный базар для дачников
Когда «Соколы России» пролетят над Красноярском в День ВДВ 2 августа 2019
В Красноярском крае инспекторы ножом разрезали сети и спасли 89 осетровых
В Красноярском крае депутат незаконно вырубил сосновый лес на миллион рублей
Хотел показать, что «крутой». В Красноярске убило током подростка, забравшегося на ж/д мост
Скандального подрядчика ремонта на проспекте Мира хотят обанкротить
ВТБ снижает ставки по ипотеке
В Красноярске растет количество населения и смертность
В старообрядческом поселке Красноярского края 6-летний ребенок выстрелил в 3-летнего брата
Депутата Заксобрания Сергея Титова оставили под стражей еще на 2 месяца
Не одну обойму выпустили. На Волжской в Красноярске расстреляли мужчину
В двух района Красноярска на 2 дня отключат холодную воду
Дмитрий Медведев провел экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярске
Пока не пойдут дожди. Заповедник «Столбы» закрыт на неопределенный срок из-за пожаров
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
В Красноярском крае осудили мужа и жену, торговавших наркотиками через «закладки»
В Красноярске на сохранение стоянки древнего человека потратят 12 миллионов рублей
Грозили пистолетом и корочками судьи. Мужчины на BMW устроили ДТП с полицейским автомобилем в Красноярске
Новый ректор СФУ уберет забор возле университета
Договорились в суде: в Красноярске решен многомиллионный спор организаторов КЭФ-2019
«Фабрика несуществующих детей»: в Красноярске за деньги выдавали свидетельства о рождении младенцев
В Красноярске выбрали, каким будет парк в Солнечном