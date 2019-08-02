СЕГОДНЯ 06:13 2019-08-02T06:13:33+03:00

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В Красноярском крае планируют к отстрелу 1567 медведей. Однако с лесными пожарами, которые бушуют сейчас в регионе это никак не связано. Лимит отстрела хищников принимается каждый год на основе данных наблюдений сотрудников лесоохранных предприятий. Так, в минувшем году лимит отстрела составлял чуть более 1300 особей.

Проект документа уже опубликован на портале правительства края. Перед тем, как его подпишет губернатор, он должен еще пройти экспертизу.

Что подразумевает собой указ: это обоснование отстрела - регулирование численности хищников на всех территориях. Больше квот на отстрел будет выдано в Богучанском районе – 100, Енисейском – 200, Ермаковском – 130, Емельяновском – 76, Кежемском – 59, Шушенском – 75. На Таймыре – только 30 и в Эвенкии – 21, столь малая численность объясняется тем, что здесь хищники не представляют большой угрозы населению.

Лимит предусмотрен на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года, а отстрел будет разрешен только в установленные для охоты сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU