В Красноярске на сохранение стоянки древнего человека потратят 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-01T07:24:37+03:00

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В Красноярске во время строительства пешеходного виадука через Николаевский проспект найдена стоянка древнего человека. По оценкам специалистов компании «Красноярская геоархеология», останкам (а это кости древнего оленя) не менее 13 тысяч лет, и они, безусловно, представляют историческую ценность, так что находка уникальная. Ранее здесь находили останки древнего человека.

На сохранение объекта «Стоянка Крутая» потратят 12 миллионов рублей, сообщает 7 канал – Красноярск. Эксперты предполагают, что найденные реликвии - фрагменты древнего погребения. За долгие века в земле предметы могли распространиться по обширной территории - из-за движения почвы.

Управление капитального строительства объявило конкурс на поиск подрядчика, который должен будет провести раскопки на разных глубинах и аварийно-спасательные работы найденных объектов. Добавим, что на строительство виадука заложено 113 миллионов рублей, его планируется завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU