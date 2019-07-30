2019-07-30T12:20:36+03:00
Происшествия

Только в пробке посадил. Перевозившего на коленях ребенка водителя наказали на 3 тысячи

На переднее сиденье детям можно только в автокресле, напоминают в ГИБДД
Ася ЖУКОВА
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Перевозившего на коленях ребенка водителя наказали на 3 тысячи.Перевозившего на коленях ребенка водителя наказали на 3 тысячи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске водителя, перевозившего ребенка у себя на коленях, вычислили по видео оштрафовали на три тысячи. Об этом сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

На днях в соцсетях появился ролик: по улице 9 Мая едет Toyota, а на коленях у водителя – ребенок. Понятно, что это небезопасно, многие были возмущены.

И вскоре мужчину нашли. Это был 25-летний житель краевого центра. Он пояснил: посадил на колени своего 6-летнего сына, потому что тот сам попросил. И в этот момент они стояли в пробке.

Как бы то ни было, всем известно: перевозить на переднем сиденье авто детей до 12 лет можно только в специальном удерживающем устройстве. Так что на мужчину составили административный материал за «Нарушение требований к перевозке детей». Штраф за такое, повторимся, 3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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