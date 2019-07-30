Водителя автобуса поймали пьяным за рулем в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-30T08:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленогорске Красноярского края водителя автобуса, развозившего сотрудников детского лагеря, поймали за рулем пьяным. Об этом рассказали в ОМВД России по ЗАТО.

Патрулируя улицы, дорожные полицейские обратили внимание на автобус ПАЗ. А, когда остановили для проверки документов, заподозрили: 54-летний мужчина, управляющий им, может быть нетрезв. Действительно, анализ показал 0,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722999" frameborder="0"></iframe> Водителя автобуса поймали пьяным.! другой источник

Его тут же отстранили от работы, машину забрали на спецстоянку. Был составлен протокол за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Максимальное наказание за такое – 30 тысяч штрафа с лишением прав на два года. Кроме того, установили: водитель использовал чужой тахограф. Это тоже нарушение, за него тоже предусмотрен штраф - до трех тысяч рублей.

Сейчас инспекторы проверяют, кто выпустил нетрезвого водителя в рейс. Виновным грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU