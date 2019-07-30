Водителя автобуса поймали пьяным за рулем в Красноярском крае
В Зеленогорске Красноярского края водителя автобуса, развозившего сотрудников детского лагеря, поймали за рулем пьяным. Об этом рассказали в ОМВД России по ЗАТО.
Патрулируя улицы, дорожные полицейские обратили внимание на автобус ПАЗ. А, когда остановили для проверки документов, заподозрили: 54-летний мужчина, управляющий им, может быть нетрезв. Действительно, анализ показал 0,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Водителя автобуса поймали пьяным.! другой источник
Его тут же отстранили от работы, машину забрали на спецстоянку. Был составлен протокол за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Максимальное наказание за такое – 30 тысяч штрафа с лишением прав на два года. Кроме того, установили: водитель использовал чужой тахограф. Это тоже нарушение, за него тоже предусмотрен штраф - до трех тысяч рублей.
Сейчас инспекторы проверяют, кто выпустил нетрезвого водителя в рейс. Виновным грозит наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU