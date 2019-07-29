СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-29T15:34:06+03:00

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Стало известно имя нового ректора Сибирского федерального университета. Пока что с приставкой «и.о.». Им стал доцент, кандидат философских наук Максим Румянцев. Ранее он был проректором СФУ, а в марте 2018 года ушел в правительство, став заместителем министра образования Красноярского края. Приказ о назначении был подписан Михаилом Котюковым, министром науки и высшего образования РФ. В университете информацию также подтвердили.

Напомним, что после того, как пост ректора в 2017 году покинул Евгений Ваганов (он возглавлял СФУ с момента образования, с 2006 года), университет так и не смог окончательно определиться с руководителем. Это место занимал и.о. Владимир Колмаков. Затем его должен был сменить Павел Вчерашний, но попал следствие. Теперь выбор пал на Максима Румянцева. В должность он вступит с 30 июля.

Максим Румянцев родился в 1976 году в городе Туапсе. Окончил Красноярский педагогический университет по специальности учитель русского языка и литературы. С 2008 по 2013 годы – директор Гуманитарного института СФУ, с 2013 по 2017 годы – проректор по учебной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU