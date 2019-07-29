СЕГОДНЯ 05:50 2019-07-29T06:37:47+03:00

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В Красноярске проект метро откорректируют за 1 миллиард рублей. В том, что проект 25-летней давности нуждается в адаптации к современным реалиям, сомнений нет. Но цена вопроса... Большая часть денег будет выделена из федерального бюджета.

Стало известно, что краевое транспортное управление объявило конкурс на поиск подрядчика. Информация уже появилась на сайте госзакупок. Точная первоначальная цена лота составляет 995 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет изучить и отработать каждую из 9 станций первой линии метрополитена. При этом нужно будет учесть негативные природные факторы и возможные риски: повышенную сейсмичность района до 6 баллов, просадку и подтопление грунта, подвижки тектонической платформы. А также плотность городской застройки.

Добавим, что прием заявок от участников продлится до 19 августа, а всю работу нужно будет выполнить до 20 декабря этого года. А всего на строительство метро планируется потратить 70 миллиардов рублей (в ценах текущего года).

ИСТОЧНИК KP.RU