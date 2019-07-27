2019-07-27T15:56:11+03:00
Происшествия

В Красноярске очевидцы сняли на видео, как ребенок гуляет по подоконнику 3 этажа

В какой-то момент малыш едва не упал вниз
Ольга КОСТИНА
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Ребенок едва не выпал из окна Фото: ЧП-КанскРебенок едва не выпал из окна Фото: ЧП-Канск
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Шокирующее видео сняли очевидцы в Красноярске и выложили в социальные сети. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, инцидент произошел на улице 26 Бакинских Комиссаров 26 июля. Маленький ребенок вскарабкался на подоконник 3 этажа и увлеченно начал позировать. То прижмется к одной стороне окна, то к другой. И вот он занес ножку, чтобы шагнуть… Вот-вот упадет! Ах! Слышно, как несколько раз люди вскрикивают от ужаса. К счастью, все закончилось благополучно. По ту сторону окна кто-то из взрослых (скорее всего, мать) заметила, что малыш в опасности. Она сняла его с подоконника и унесла вглубь комнаты. Автор ролика подписал: «Буквально только что, вовремя родители заметили».

Пользователи соцсетей осудили поведение родителей ребенка:

«Зачем оставлять нараспашку открытое окно? Это дело пяти минут, что ребенок выпадет».

«И после того как сняла, не закрыла окно».

«Сколько случаев таких было, хорошо, что сейчас хоть обошлось».

Ребенок едва не выпал из окна.ЧП-Канск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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