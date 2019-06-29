В Красноярске 4-летний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой

СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-29T06:05:01+03:00

К счастью, ребенок жив и травмы не очень тяжелые

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В Красноярском микрорайоне Солнечный 28 июня 4-летний ребенок выпал из окна. Информация об этом появилась в соцсетях. Очевидцы также опубликовали фотографии с места происшествия.

ЧП произошло днем в пятиэтажке на улице Светлова. По словам очевидцев, мальчик стоял на подоконнике второго этажа. В какой-то момент он облокотился на москитную сетку и вместе с ней рухнул вниз. К малышу сразу подбежали прохожие и соседи, они же позвонили медикам и в полицию. К счастью, ребенок жив и травмы при падении он получил незначительные: сотрясение и ушиб живота. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, семья благополучная. Но мамы и папы в момент падения не было дома. За младшим братом приглядывала старшая сестра.

Как рассказали в полиции журналистам 7 канала, за ненадлежащее исполнение обязанностей родителей ребенка ожидает либо предупреждение, либо штраф в 500 рублей.

На место ЧП прибыли полицейские и медики Фото: соцсети

Как раз накануне на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю была опубликована памятка для родителей с правилами о том, как уберечь ребенка от выпадения из окна. Уважаемые мамы и папы, прочтите и запомните!

Как защитить ребенка от падения из окна:

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром;

- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, если же решили открыть окно, то не больше, чем на 10 сантиметров (лучше поставить ограничители, так называемые «детские замки»);

- не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;

- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, чтобы малыш не смог залезть на подоконник;

- не показывайте ребенку, как открывается окно;

- не учите ребенка стоя на стуле (или ином приспособлении) выглядывать в окно;

- большая опасность – москитные сетки, на которые дети опираются, как на некое препятствие (а они не рассчитаны на вес даже годовалого крохи), в итоге ребенок выпадает вместе с сеткой (вчерашний случай в Солнечном);

- если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время, чтобы тот, выглядывая из окна в надежде увидеть родителей, не выпал из окна;

- посадить под окнами зеленые насаждения (особенно, если живете в частном доме), которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребенка из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU