2019-07-25T13:40:58+03:00
Происшествия

Это был поджог: в Красноярске ночью на Судостроительной пострадали 8 машин и мотоцикл

Полиция завела уголовное дело [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машинВ Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машинФото: Мария ЛЕНЦ
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Минувшей ночью в Красноярске на улице Судостроительной произошел пожар. На охраняемой платной автостоянке загорелись несколько автомобилей. Прибывшие на вызов пожарные расчеты сначала столкнулись с препятствием в виде шлагбаума. Затем им удалось подъехать к горящим авто. Огонь потушили быстро, но ущерб был огромным. Утром пострадавшие подали заявление в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин.

- Сотрудниками полиции установлено, что возгорание произошло в результате поджога автомобиля Toyota, после чего пламя перекинулось на близстоящий транспорт. В результате происшествия пострадало 8 автомобилей и 1 мотоцикл. По данному факту возбуждено уголовное дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 167 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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