2019-07-25T05:01:32+03:00
Происшествия

В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин

Очевидцы подозревают поджог [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин. Стоп-кадр видеоВ Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин. Стоп-кадр видео
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Сегодня ночью на правобережье, на автостоянке возле дома на Судостроительной, 90 сгорели несколько машин. Об этом в социальной сети в группе «ЧП-Красноярск» сообщают очевидцы. Пожар был такой силы, что звуки от взрывающихся покрышек слышали далеко от места происшествия.

В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин.

Началось все с автомобиля Toyota Hilux, уверяют жители дома. По всем признакам – поджог. Но пикап застрахован в КАСКО, а вот остальные автомобилисты пострадали безвозвратно, огонь перекидывался с машины на машины. При этом пока все горело и полыхало, две пожарные машины долго не могли подъехать к месту из-за забора, перегородившего им путь. Но с огнем они справились за несколько минут.

Теперь подписчики паблика обсуждают, если это поджог, смогут ли владельцы сгоревших автомобилей получить компенсацию с владельцев автостоянки. И поджог ли это? Ведь причиной пожара могла стать и неисправность автомобиля. В любом случае, в этом будут разбираться дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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