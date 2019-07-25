СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-25T11:45:02+03:00

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В Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей, которые расположены в Свердловском районе. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, осматривать места отдыха детей начали с проверки работы контрольно-пропускного пункта. Круглосуточную охрану порядка на территории учреждений обеспечивают представители частного охранного предприятий.

В целом нареканий к организации детского отдыха у полицейских не было. Во-первых, действует пропускной режим на территорию, охрану осуществляет частное предприятие. На КПП есть телефон, тревожная кнопка, ручной металлоискатель. А у охранников все разрешительные документы в порядке.

В полиции отметили, что лагеря по периметру огорожены и на территории есть видеокамеры, которые помогают обеспечить безопасность детей на отдыхе, по ним можно отследить и затем предотвратить чрезвычайные ситуации.

Не обошлось и без недостатков. Все они внесены в протокол осмотра и затем вместе с предложениями, как их устранить, будут направлены в соответствующие ведомства.

Добавим, что после трагедии, случившейся в Хабаровском крае, в стране повсеместно проводятся проверки детских палаточных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU