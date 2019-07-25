2019-07-25T11:45:02+03:00
Общество

В Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей

По следам трагедии в Хабаровском крае
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей. Фото: пресс-служба полиции городаВ Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей. Фото: пресс-служба полиции города
Изменить размер текста:

В Красноярске полиция проверила безопасность детских палаточных лагерей, которые расположены в Свердловском районе. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, осматривать места отдыха детей начали с проверки работы контрольно-пропускного пункта. Круглосуточную охрану порядка на территории учреждений обеспечивают представители частного охранного предприятий.

В целом нареканий к организации детского отдыха у полицейских не было. Во-первых, действует пропускной режим на территорию, охрану осуществляет частное предприятие. На КПП есть телефон, тревожная кнопка, ручной металлоискатель. А у охранников все разрешительные документы в порядке.

В полиции отметили, что лагеря по периметру огорожены и на территории есть видеокамеры, которые помогают обеспечить безопасность детей на отдыхе, по ним можно отследить и затем предотвратить чрезвычайные ситуации.

Не обошлось и без недостатков. Все они внесены в протокол осмотра и затем вместе с предложениями, как их устранить, будут направлены в соответствующие ведомства.

Добавим, что после трагедии, случившейся в Хабаровском крае, в стране повсеместно проводятся проверки детских палаточных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Это был поджог: в Красноярске ночью на Судостроительной пострадали 8 машин и мотоцикл
Крупный пожар в Красноярске: горит здание бывшей воинской части
В Туве нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Енисее
Восточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят за 7 миллионов рублей
Красноярский край не станет платить 23 миллиарда владельцам непостроенного завода ферросплавов
Двойное убийство в Красноярске: одну женщину нашли в дачном поселке, другую – в холодильнике
Уроженец Красноярского края под видом известного террориста вел аккаунт в социальных сетях
В Красноярске автобус № 99 меняет свой маршрут
27 июля празднует свой День рождения Центральный парк!
В Красноярске волонтеры провели масштабные учения по поиску пропавших людей
В Красноярске по вине экскаваторщика часть города осталась без холодной воды
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
Красноярская мэрия не смогла принять решение по 3-му микрорайону Солнечного
В Красноярске ночью на автостоянке сгорели несколько машин
На севере Красноярскогок края подозреваемый в тройном убийстве скрылся в колонии по «легкой» статье
В подвалах нового корпуса Красноярской краевой больницы со стен сочится вода
На 400-летие Енисейска пригласили Олега Газманова
Клондайк для эвакуаторов: в Красноярске возле торгового центра устроили облаву на неправильных парковщиков
В Красноярске в Солнечном кто-то расклеил на столбах фотографию наркодилера
В Норильске в уличной драке между тремя парнями пострадала девушка
После трагедии в «Холдоми» в Хакасии срочно проверяют все палаточные лагеря
В мэрии Красноярска установили сканеры: будут досматривать сумки всех посетителей
В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям
В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге
Из-за лесных пожаров в Красноярске отменяется огненное шоу на набережной
Застройщика коттеджного поселка под Красноярском обвинили в обмане дольщиков на 280 миллионов
В Красноярске криминальная пара смастерила поддельные штампы и лихо продавала прописку иногородним
В Красноярске благоустраивать Николаевский проспект будет новый подрядчик