ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-24T06:34:05+03:00

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Воспользоваться современным способом оплаты покупок смогут держатели карт «Мир» и «Мир»-Maestro – владельцы смартфонов Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay. Чтобы добавить «Мультикарту» ВТБ «Мир» в Samsung Pay, нужно отсканировать ее в приложении или ввести её данные вручную, после чего пройти проверку по SMS-коду от банка.

При оплате покупки достаточно провести по экрану телефона снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату и поднести смартфон к платежному терминалу. Благодаря собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission - магнитная безопасная передача) сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают NFC-технологию бесконтактной оплаты (NFC). При этом добавленная карта может быть как контактной, так и бесконтактной.

В приложении реализована трёхуровневая защита, обеспечивающая безопасность проведения платёжных операций: вместо реального номера карты используется специальный цифровой код - токен, для каждой попытки оплаты необходима обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужкам глаз или PIN-коду приложения. Также, независимо от операционной системы устройства, обеспечивается полная защита платежных данных за счет встроенной системы безопасности Samsung KNOX.

ВТБ начал эмиссию карт Национальной платежной системы с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 11 млн карт «Мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU