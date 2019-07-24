СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-24T04:36:07+03:00

Он быстрее и мощнее своего модельного предшественника

Изменить размер текста: A A

Красноярская санитарная авиация получила новый вертолет. Авиапарк пополнил геликоптер Ми-8 МВТ-1, созданный на базе суперпопулярного вертолета Ми-8Т. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом минздраве, воздушное судно белого «медицинского» цвета отличается мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. Имеет два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ, мощность каждого из них 2200 л.с.

Ми-8 МТВ-1 оснащен реанимационным модулем в виде функциональной кровати, дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких, шприцов-дозаторов кислорода.

- Это летающая реанимационная палата, – говорит заведующий отделением санитарной авиации Константин Барышников. – Теперь у нас есть возможность на борту оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Добавим, что благодаря санитарной авиации медицинскую помощь можно оказывать даже в труднодоступных местах края.

ИСТОЧНИК KP.RU