Грозы с сильными дождями накроют Красноярский край

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-23T17:07:41+03:00

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Грозы с сильными дождями возвращаются в Красноярский край. Об этом предупредили на сайте Среднесибирского УГМС. По прогнозам специалистов, погода испортится уже в среду, 24 июля:

- Грозы ожидаются в центральных и южных районах. Ночью и утром местами туманы. В южных районах также возможны сильные дожди. На юге Таймыра - порывы северного ветра до 15-18 метров в секунду. В Эвенкии сохраняется жаркая погода. Днем температура воздуха плюс 27-32 градуса. Кроме того, на юге Таймыра и Эвенкии, на севере Туруханского района – высокая пожарная опасность IV класса.

Что касается Красноярска, к нам придут дожди. Правда, небольшие. Скорее всего, они пройдут днем. Переменная облачность, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26 градусов.

Напомним, смог над Красноярском будет еще несколько дней. По предварительным данным МЧС, он рассеется, когда переменится направление ветра. Ориентировочно 26-27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU