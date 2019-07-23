СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-23T16:43:13+03:00

Сломавшему руку в детсаду ребенку за весь день не помог никто. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В детском саду Кодинска Красноярского края ребенку, утром сломавшему руку, за весь день не помог ни один человек! Об этом вопиющем случае рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, малыш получил травму во время утренней прогулки. Воспитатель об этом знала. Но отчего-то не позаботилась о том, чтобы ребенка осмотрели. Она сообщила обо всем только вечером, когда пришли его родители.

Как поясняет лечащий врач, боль от перелома мучила малыша несколько часов. Поврежденная рука опухла, не могла двигаться.

- Своим бездействием воспитатель подвергла опасности жизнь и здоровье ребенка, - говорят в прокуратуре. – Поскольку ему не была оказана помощь, не обеспечено обезболивание и фиксирование места перелома.

Сейчас женщину наказали, привлекли к дисциплинарной ответственности. К тому же родители ребенка собираются подавать в суд, требовать компенсацию за все, что он перенес.

ИСТОЧНИК KP.RU