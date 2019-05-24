СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-24T09:52:33+03:00

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Почти 100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Разноцветные тополя, березы, клены появились по десяти адресам. Это аллея на улице Республики, зеленый уголок около юрфака СФУ, территория рядом с магазином «Вираж» на Северо-Енисейской, около стадиона «Красный Яр», у гимназии № 9 на Мечникова, 13, на кольце Брянская – Северо-Енисейская, а также на Ленина, Мира, Ломоносова, Республики (у заправки).

Причем улицы и скверы преобразились не за бюджетные средства, а благодаря помощи коммерсантов. Как выяснилось, это подсветка – подарок спонсоров к 40-летию района.

Напомним, в 2018-м году его активно благоустраивали, используя геопластику (искусственное создания или изменение рельефа). Теперь решили сделать акцент на том, как будут выглядеть улицы и зеленые зоны в ночное время. Получилось!

Отметим, что участок у стадиона «Красный яр» подсветили как раз в тот день, когда одноименная команда обыграла своего соперника - «Енисей-СТМ».

ИСТОЧНИК KP.RU