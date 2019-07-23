38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-23T14:10:06+03:00

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В Красноярске продолжается массовый снос павильонов, незаконно продающих спиртное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

За семь месяцев нынешнего года уже ликвидировали 38 временных сооружений. Больше всего в Советском и Ленинском районах, соответственно, 12 и 9. Кроме того, с владельцами 31 «точки» расторгли договоры, то есть эти павильоны тоже должны снести.

Если предприниматель сам не демонтирует ларек за 30 дней, подключится администрация. И объекты уберут за счет города. Но предприниматели должны будут компенсировать затраты.

Напомним, во всех районах Красноярска действуют телефоны горячих линий, куда можно сообщать о фактах незаконной торговли алкоголем:

Ленинский – 264-49-67 Октябрьский – 247-01-08 Кировский – 222-37-37 Советский – 220-06-33 Железнодорожный – 221-53-44 Свердловский – 261-98-90 Центральный – 227-34-93.

Есть еще круглосуточная горячая линия «Стоп, алкоголь!» – 8950-436-38-50. Туда можно позвонить или отправить смс.

ИСТОЧНИК KP.RU