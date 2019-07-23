2019-07-23T10:04:51+03:00
Общество

Новые кадровые назначения провел мэр Красноярска

Что изменилось?
Ася ЖУКОВА
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Новые кадровые назначения провел мэр Красноярска.Новые кадровые назначения провел мэр Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин принял целый ряд кадровых решений. Об этом стало известно во вторник, 23 июля.

Итак, назначен новый руководитель департамента транспорта. Им стал Александр Годованюк. Он прошел путь от моториста до советника мэра города. Напомним, ранее возглавлявший департамент Дмитрий Петров покинул пост зимой 2018 года. Все это время шел поиск подходящего кандидата. А обязанности главы исполнял Игорь Манченко.

Также назначен и.о. руководителя департамента информационной политики. После Алексея Машегова, уволившегося по собственному желанию, на должность принята Ирина Самсонова. К сведению, она в течение четырех лет руководила пресс-службой губернатора. Что касается Машегова, он будет руководить МУ «Городские новости».

И последнее: подал в отставку глава департамента городского хозяйства Евгений Жвакин. Временно исполняющим обязанности стал Владимир Стаканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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