Новое колесо обозрения появится в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-23T07:16:28+03:00

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Еще одно колесо обозрения запускают в Красноярске. Высотой в 26 метров, оно расположилось на Взлетке, в парке«Сады мечты». Это на улице 78-й Добровольческой бригады, 14И. Открыть аттракцион обещают 26 июля. Предполагается, что стоимость билетов будет в районе 150 рублей.

Напомним, это четвертое по счету колесо обозрения в Красноярске. Подобные есть в Центральном парке (высота 38 метров), в «Трое» на проспекте Свободный, а также в парке «Остров сокровищ» в «Роевом ручье».

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В Центральном парке Красноярска обещают 65-метровое колесо обозрения

В Центральном парке Красноярска может появиться новое колесо обозрения - 65 метров! Как сообщили на официальном сайте организации, переговоры об установке сейчас идут с властями. Если все получится, старое колесо (а его диаметр – 31,5 метров) снесут и вскоре приступят к монтажу нового. Кроме того, в нынешнем сезоне продолжится благоустройство парка. Руководство намерено оборудовать места отдыха с подзарядкой телефонов и доступом в интернет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU