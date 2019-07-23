2019-07-23T07:16:28+03:00
Общество

Новое колесо обозрения появится в Красноярске

Его открывают на Взлетке
Ася ЖУКОВА
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Новое колесо обозрения появится в Красноярске.Новое колесо обозрения появится в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одно колесо обозрения запускают в Красноярске. Высотой в 26 метров, оно расположилось на Взлетке, в парке«Сады мечты». Это на улице 78-й Добровольческой бригады, 14И. Открыть аттракцион обещают 26 июля. Предполагается, что стоимость билетов будет в районе 150 рублей.

Напомним, это четвертое по счету колесо обозрения в Красноярске. Подобные есть в Центральном парке (высота 38 метров), в «Трое» на проспекте Свободный, а также в парке «Остров сокровищ» в «Роевом ручье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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