Девочка из Красноярска оглохла на одно ухо из-за ошибки врачей

СЕГОДНЯ 05:49 2019-07-23T06:34:54+03:00

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Девочка из Красноярска оглохла на одно ухо из-за врачебной ошибки. Ее родители отсудили у медиков 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Мать девочки рассказала: дочка, страдающая заболеванием слуха, с 2002-го по 2015-й проходила лечение в поликлинике № 4. Рекомендации ЛОР-врача и сурдолога «Центра охраны материнства и детства» выполняла строго. Но полностью избавиться от болезни так и не смогла.

В 2015-м году, когда девочка готовилась к операции в Екатеринбурге, у нее обнаружили признаки хронического заболевания. Чтобы не доводить до осложнения, срочно провели операцию, удалили «некоторые структуры периферического отдела слуховой системы». После этого ребенок перестал слышать правым ухом, назначили инвалидность.

В итоге мать подала иск. В Центральном районном суде ей отказали, посчитав, что связь между действиями медиков и наступившими последствиями не доказана. Однако прокуратура не согласилась с выводами, принесла апелляцию.

И судебная коллегия встала на ее сторону. Решение суда отменили. Теперь каждая их двух больниц должна выплатить в пользу ребенка компенсацию – по 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU