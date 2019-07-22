Пресс-атташе футбольного «Енисея» покинул клуб

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-22T12:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярский футбольный клуб «Енисей» остался без пресс-атташе. Три года это место занимал Станислав Меркис, пришедший на работу в клуб в буквальном смысле слова с школьной скамьи. Парень оказался талантливым медийщиком и довольно быстро «раскрутил» соцсети клуба. Однако после того, как команда лишилась места в российской премьер-лиге, покинул пост пресс-атташе.

- Я счастлив и горд, что на протяжении этого долгого времени был частью «Енисея». Весной я принял решение, что нужно идти дальше. Оно было сложным, но взвешенным. 14 июля с билетом в один конец я отправился в Москву, где начал работу над рядом интересных проектов, - сообщил Меркис в соцсетях. - Хочется поблагодарить каждого за время в «Енисее» — за совместную работу, поддержку, веру и критику.

ИСТОЧНИК KP.RU