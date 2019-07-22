«Университет не должен быть за забором»: федеральный министр раскритиковал заборы у СФУ

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-22T08:09:32+03:00

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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков критически высказался о заборах, ограждающих кампус СФУ в Красноярске. Напомним, забры остались в наследство от Универсиады-2019 в Красноярске. По мнению Котюкова, на период соревнований они были уместны, сейчас – уже нет, сообщает ТВК.

- Мне не очень нравятся заборы, которые остались после Универсиады. Да, это было требование безопасности, но сегодня эти заборы не должны отделять кампус, - заявил во время интенсива «Остров 10-22» в Сколково Михаил Котюков. - Вообще университет не должен быть за забором, он должен быть открыт, это часть городской среды.

Пока в СФУ на критическое отношение министра никак не отреагировали. Однако, не исключено, что заборы все-таки, действительно, уберут. Добавим, что мнение Котюкова подкреплено трендами в организации образовательной инфраструктуры - нигде в мире студенческие кампусы не находятся за железным забором.

ИСТОЧНИК KP.RU