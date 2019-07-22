В День ВДВ перекроют улицы и ограничат движение в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-22T04:46:52+03:00

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В Красноярске в День ВДВ, который традицмонно отмечается 2 августа, перекроют для движения транспорта несколько улиц в Центральном и Советском районах, сообщает администрация города. Автомобилистам стоит заранее продумать маршрут движения, чтобы не стоять в пробках.

Итак, где именно в День Воздушно-десантных войск будет затруднен проезд? Перекрытия коснутся участка дороги на перекрестке Соревнования и Андрея Дубенского до Игарской. Движение транспорта здесь будет ограничено с 08.00 до 10.00. Кроме этого, в день праздника ограничения коснутся и улицы Перенсона - здесь будет запрещена стоянка и остановка транспорта в период с 07.00 до 15.00. Ограничения касаются участка Перенсона на отрезке от Мира до Маркса. Это сделано в целях безопасности, поскольку в Доме офицеров будут проводиться мероприятия, посвяшенные Дню ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU