Эксперты составили список самых популярных автомобилей в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 04:11 2019-07-22T04:11:49+03:00

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Эксперты агентства «Автостат» назвали самые популярные модели автомобилей у жителей Красноярского края. По данным аналитиков, чаще всего автовладельцы в регионе пользуются Lada 2106. Порядка 44,5 тысяч автомобилистов края передвигается именно на Lada 2106. В тройку лидеров также вошли Toyota Corolla (свыше 35 тысяч автомобилей) и Lada 2107 (порядка 33,8 тысяч).

Примечательно, что и по Сибирскому федеральному округу картина складывается схожим образом. На первом месте Lada 2106. На учете в Госавтоинспекции стоит свыше 234 тысяч машин этой модели. Немногим меньше (около 203 тысяч экземпляров) - машины марки Toyota Corolla. Они на втором месте. И замыкает тройку лидеров также Lada 2107 (178,9 тысяч автомобилей). В число популярных моделей также вошли Lada 4х4 (162,3 тысяч машин) и Lada 2109 (88,6 тысяч машин).

ИСТОЧНИК KP.RU