В Красноярском крае диспансеризация показала превышение нормативов заболеваемости

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-21T11:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае продолжается диспансеризация населения. В этом году осмотры должны пройти по плану: с периодичностью 1 раз в 3 года – 471 062 человека, с периодичностью 1 раз в 2 года – 180 120 человек, профосмотры – 125 813 человек. Прошли диспансеризацию 316 296 человек (48 %), профосмотры – 64 905 (54,8 %).

Результаты за первое полугодие озвучили в министерстве здравоохранения края. Уровень выявления заболеваний в ходе диспансеризации составил:

- ишемической болезни сердца – 0,67 % (норматив – 1 %);

- артериальной гипертонии – 4,18 % (норматив – 2,5 %);

- сахарного диабета – 0,45 % (норматив – 0,2 %);

- хронической обструктивной болезни легких и хронического бронхита – 0,39% (норматив – 0,2 %);

- онкологических заболеваний – 0,40 % (норматив – 0,15 %).

По факторам риска на первом месте – повышенный уровень артериального давления (33,7 %), нерациональное питание (11,3 %), дислипидемия (8,3 %), ожирение (8,2%), низкая физическая активность (5,9 %), избыточная масса тела (5,7 %), курение (4,9 %).

ИСТОЧНИК KP.RU