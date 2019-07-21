2019-07-21T09:47:39+03:00
Общество

Красноярцам напомнили, почему грибы противопоказаны детям и беременным женщинам

А также как не отравиться дикоросами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам напомнили, почему грибы противопоказаны детям и беременным женщинамКрасноярцам напомнили, почему грибы противопоказаны детям и беременным женщинамФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого Роспотребнадзора в очередной раз напоминают о безопасном сборе и употреблении дикоросов. Грибной сезон уже начался и случаи отравления ими – тоже. А ведь острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений.

Грибы вообще трудно перевариваемый продукт. Поэтому их в любом виде – жареные ли, соленые – не рекомендуется детям до 8 лет, пожилым людям и беременным женщинам. Но главная опасность не в этом, а в неумении отличить съедобные грибы от ядовитых. Или в неправильном приготовлении грибов, которые считаются съедобными, и их неправильном хранении.

Специалисты говорят, что старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы. Кроме того, причиной отравления могут быть неправильно заготовленные или испорченные сушеные и консервированные грибы. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.

Грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Чтобы избежать этого, грибы нужно тщательно очищать и промывать. Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. В целом при любом ухудшении самочувствия после употребления грибов нужно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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