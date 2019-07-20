СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-20T05:20:12+03:00

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В Солнечном на неделю отключат горячую воду, сообщает 7 канал - Красноярск. Как рассказали в компании «КрасКом», отключение связано с масштабной подготовкой города к зимнему периоду. Горячая вода в кранах жителей Солнечного исчезнет 22 июля в 8.00, подачу возобновят 29 июля в 20.00. Специалисты говорят, что эта мера позволяет максимально эффективно выявить слабые места в теплотрассе.

— На сегодняшний день этот метод контроля дает 100-процентную гарантию того, что мы выявим предаварийный участок теплотрассы на любой глубине и заменим его летом, чтобы в сибирские морозы система теплоснабжения отработала без сбоев, - пояснил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Кроме планового ремонта теплотрассы к земе в компании собираются усилить участок, добавив объекты, увеличивающие пропускную систему действующих сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU