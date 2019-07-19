СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-19T18:12:06+03:00

В Туве на реке перевернулась лодка: один человек пропал без вести Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня днем, 19 июля, в Туве на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе опрокинулась ложка. Как стало известно, на ее борту находились два человека – мужчина и женщина. По данным республиканской полиции, пассажирка была в спасательном жилете, она смогла выплыть и добраться до берега. Ее спутник был без жилета, мужчину унесло течением и судьба его остается неизвестной.

- На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе спасателей.

Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к жителям республики и владельцам маломерных судов в связи с большим уровнем воды на реках республики: соблюдайте меры безопасности на водных объектах, при катании на лодках обеспечьте всех спасательными жилетами, соблюдайте правила безопасности при управлении водным транспортом!

ИСТОЧНИК KP.RU