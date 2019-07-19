В Красноярске изменится расписание двух городских электричек

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-19T17:38:34+03:00

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В Красноярске с понедельника 22 июля изменится расписание двух городских электричек, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД. Такое решение принято по многочисленным просьбам пассажиров и для обеспечения пересадки по станции Бугач из электропоезда № 6316 Чернореченская – Красноярск на «Городскую электричку».

Так, поезд № 6729-6730 Красноярск – Бугач – Красноярск Северный будет отправляться со станции Красноярск в 18:20 (вместо 18:14). Далее прибытие на станцию Бугач в 18:33, отправление со станции Бугач в 18:41, прибытие на станцию Красноярск Северный в 19:00 (вместо 18:55).

Поезд № 6731-6732 Красноярск Северный – Бугач - Красноярск будет отправляться со станции Красноярск Северный в 19:10 (вместо 19:05). Далее прибытие на станцию Бугач в 19:29, отправление со станции Бугач в 19:37, прибытие на станцию Красноярск в 19:50 (вместо 19:47).

Время указано местное.

Добавим, что уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону информационно-справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильными приложениями «Краспригород» и «Яндекс.Электрички».

ИСТОЧНИК KP.RU