2019-07-19T16:16:31+03:00
Общество

В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой

Поле жалобы жильцов все острые камни собрали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой. Фото: newslab.ruВ Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой. Фото: newslab.ru
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В Красноярске детский двор при благоустройстве засыпали опасной мраморной крошкой. Произошло это в Ленинском районе, в Энергетиках, возле дома 36 на улице Львовской. Этот двор был благоустроен в рамках специальной городской программы, так называемого инициативного бюджетирования. Жильцы сами готовили проект и участвовали в конкурсе на грант.

После того, как там навели порядок, на детскую площадку завезли игровое оборудование. А затем землю и траву вокруг детской стенки и песочницы украсили... крупной мраморной крошкой. Играя, дети могли запросто травмироваться – края камней ведь острые. Жильцы дома возмутились, пожаловались. Их услышали.

Как сообщает интернет-издание newslab.ru, подрядчику вынесли замечание с требованием заменить покрытие. Сейчас площадку привели в порядок и вместо крупных белых камней в детский городок завезли песок. С благоустройством данного двора и детского городка также помог известный красноярский меценат и почётный горожанин Хазрет Совмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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