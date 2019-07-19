2019-07-19T15:21:59+03:00
Общество

В Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалисты

Регион становится все более привлекателен для переселенцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалистыВ Красноярский край из-за рубежа переезжают востребованные специалистыФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала года в регион прибыли 287 участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», а с ними 234 члена семьи. Почти 90 % переселенцев и свыше 70 % членов их семей было трудоустроено. Такие показатели приводит «Комсомольской правде»-Красноярск агентство труда и занятости населения.

У прибывших в регион высокий уровень образования и профессиональные навыки. В их лице край получил востребованных специалистов в промышленности, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании. Многие закрыли вакансии, на которые долго и безуспешно подыскивались кандидатуры.

Добавим, что 82,9 % переселившихся выбрали местом жительства Красноярск. Всем создаются условия для скорейшей адаптации, обустройства и интеграции в местное сообщество. Служба занятости предоставляет единовременную денежную выплату на обустройство и компенсацию затрат на перевод документов с иностранного языка.

С заявлением об участии в подпрограмме необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Предварительная запись по телефонам 8 (391) 219-14-05 или 8 (391) 219-14-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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