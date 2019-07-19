2019-07-19T11:25:05+03:00
Общество

Спасатели успокоили: жителям Тувы больше не угрожает паводок

Несмотря на продолжающиеся дожди, паводковая ситуация в республике стабилизировалась
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: МЧС России по республике ТываФото: МЧС России по республике Тыва
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Вслед за Иркутской областью и Красноярским краем, паводки пришли в соседнюю республику Тува. Накануне жители села Хондергей Дзун-Хемчикского района оказались отрезаны от остальной территории республики из-за размыва дороги. Горная речка Улуг-Хондергей поднялась, затопила около 80 дворов и перекрыла все подъезды к селу. Спасатели организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населённый пункт.

В пресс-службе МЧС Тувы успокоили:

- Угрозы затопления для жителей Тувы сейчас нет, дворы не топит, воды в домах нет, трассы восстанавливают. Размыты только подъезды к мостам в пяти населенных пунктах, но это не критично, так как к этим селам есть объездные дороги. Ведется мониторинг ситуации, в частности - на предмет безопасности дорог, спасатели уже покинули территорию республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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