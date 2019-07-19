Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-19T09:08:31+03:00

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Красноярскому аэропорту из федерального бюджета направят 600 миллионов рублей. Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулежной дорожки. Как сообщает пресс-служба губернатора края, реконструкция рулежной дорожки позволит увеличить пропускную способность аэропорта. А это – возможность нарастить количество операционного объема аэропорта за счет увеличения трансферного пассажиропотока. Работы могут начаться до конца текущего года.

Добавим, что в марте в рамках Красноярского экономического форума было подписано соглашение о строительстве на базе аэропорта «Красноярск» международного хаба и производственно-логистического центра. Таким образом, край станет крупным центром международных грузовых и пассажирских авиаперевозок. Это даст прирост экономики края, развитие бизнеса и создание дополнительных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU