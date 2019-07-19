2019-07-19T07:00:58+03:00
Общество

В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистему

Пешеходам частично ограничат движение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистемуВ Красноярске на вантовом мосту начинают проверять и настраивать медиасистемуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на вантовом мосту начнут проверять состояние медиасистемы. Это профилактические работы, сообщили в пресс-службе администрации города, они проводятся планово. Точечные светильники, которые смонтированы на вантах пешеходного моста, будут осматривать вручную. Для этого привлекут профессиональных монтажников-высотников и автовышку. Другая не менее важная задача – усовершенствовать систему крепления светодиодов, которая в ходе эксплуатации периодически давала сбой.

Власти предупреждают: в целях безопасности во время проведения профилактических работ, частично ограничат движение пешеходов как раз в тех местах, где будет находиться автовышка.

Теперь по срокам: работы обещали завершить до конца августа. И уже в сентябре красноярцы вновь смогут любоваться световыми шоу.

Добавим, что вантовый мост в Красноярске подсветили в прошлом году в рамках подготовки города к Универсиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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