2019-07-17T16:23:39+03:00
Происшествия

В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской

Жителей многоэтажки эвакуировали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на КоломенскойВ квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на КоломенскойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

ЧП случилось вечером 17 июля в Красноярске: жителей многоэтажки по Коломенской, 21 эвакуировали из-за сообщения о снаряде, который обнаружен в одной из квартир. Как рассказали вГУ МВД по Красноярскому краю, на место происшествия тут же выдвинулись все экстренные службы. Спасатели вывели людей из здания, а тех, кто только возвращался с работы, - не пропускали в квартиры. На место прибыли кинологи с собаками и саперы.

Сначала среди жителей дома пошли разговоры: в доме заложено взрывное устройство. Однако в полиции опровергли эту информацию, заявив, что это была… обычная гильза. Ребятишки нашли на даче и привезли домой.

- Саперы установили, что это отстрелянная гильза, которая не представляет опасности для окружающих, - рассказали в полиции Красноярска.

Гильзы - детям не игрушка, поэтому находку у ребятишек изъяли сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина
Встретимся на «Зеленом»! Красноярцев приглашают на главный пикник лета
Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири
В Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницы
Поймали вандала, раскрасившего брусчатку в центре Красноярска
Студию МАТЧ-ТВ в Красноярске демонтируют и перенесут на Татышев
Медведь, расщепляющий атом, - круто! Флаг Железногорска попал в список самых необычных в России
Вот это полечился! Жителя Красноярского края накажут за вывоз воды с целебного озера в Туве
Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям
Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрю
Мост, соединяющий БКЗ и музейный центр, может появиться в течение года
Во дворах Красноярска начали наносить специальную разметку «Осторожно дети»
Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира
В Красноярском крае на 3,6 процента вырос прожиточный минимум
Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобиль
В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета
Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне
Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии
Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске
Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину