В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-17T16:23:39+03:00

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ЧП случилось вечером 17 июля в Красноярске: жителей многоэтажки по Коломенской, 21 эвакуировали из-за сообщения о снаряде, который обнаружен в одной из квартир. Как рассказали вГУ МВД по Красноярскому краю, на место происшествия тут же выдвинулись все экстренные службы. Спасатели вывели людей из здания, а тех, кто только возвращался с работы, - не пропускали в квартиры. На место прибыли кинологи с собаками и саперы.

Сначала среди жителей дома пошли разговоры: в доме заложено взрывное устройство. Однако в полиции опровергли эту информацию, заявив, что это была… обычная гильза. Ребятишки нашли на даче и привезли домой.

- Саперы установили, что это отстрелянная гильза, которая не представляет опасности для окружающих, - рассказали в полиции Красноярска.

Гильзы - детям не игрушка, поэтому находку у ребятишек изъяли сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU