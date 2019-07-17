Студию МАТЧ-ТВ в Красноярске демонтируют и перенесут на Татышев

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-17T12:58:59+03:00

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Переносную студию МАТЧ-ТВ решено установитьна Татышеве, сообщает администрация Красноярска. На набережной в серду, 17 июля, приступили к демонтажу конструкции. Ее возводили к Универсиаде, а после – решили оставить в виде арт-объекта. Она со всех сторон подсвечена и привлекает взгляд. А некоторые красноярцы даже умудряются пробраться на нее - берут штурмом. Известно, что теперь студия принадлежит Центру реализации социальных проектов. После техосмотра вышку решено перенести на Татышев и установить неподалеку от визит-центра.

Впрочем, пока решение это предварительное. По крайней мере, так говорят в мэрии.

- Вышка будет многофункциональной. По ее периметру планируется установить плазменные мониторы с функцией 3D для демонстрации фильмов о достопримечательностях Красноярска, - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. - С видовой площадки студии откроется прекрасный вид на Енисей, природу и сам город.

Монтировать начнут уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU