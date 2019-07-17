2019-07-17T10:47:33+03:00
Общество

Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям

Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Четырнадцатый «День открытых людей» прошел под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». Tele2 сделала акцент на поддержке запущенной неделей ранее одноименной социальной кампании. Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения пользоваться мобильным интернетом.

В этом году в акции приняли участие более 300 салонов связи Tele2 по всей стране. Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов. В проекте приняли участие около 2000 офисных сотрудников, при этом 500 из них прошли тренинг о «Дне открытых людей» в обучающем приложении Skill Cup. Онлайн-курс стал еще одним новшеством этого года: впервые оператор провел тренинг о проекте в digital-формате.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но и провели мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей. На них сотрудники Tele2 рассказали, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также показали основные функции смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это полечился! Жителя Красноярского края накажут за вывоз воды с целебного озера в Туве
Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрю
Мост, соединяющий БКЗ и музейный центр, может появиться в течение года
Во дворах Красноярска начали наносить специальную разметку «Осторожно дети»
Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира
В Красноярском крае на 3,6 процента вырос прожиточный минимум
Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобиль
В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета
Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне
Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии
Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске
Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину