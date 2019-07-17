Во дворах Красноярска начали наносить специальную разметку «Осторожно дети»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-17T08:31:34+03:00

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В красноярских дворах начали наносить спецразметку «Осторожно дети!». Накануне она появилась на Калинина, 15 и Чернышевского, 75, сообщили в ГИБДД. Госавтоинспекторы говорят, что с вязано это с тем, что на придомовых территориях довольно часто регистрируются ДТП, в которых страдают именно дети. Особенно летом они часто играют во дворах и могут выбежать прямо под колеса или, скажем, выезжать на велосипедах и самокатах. Цель разметки – напомнить водителям, что при въезде во двор дома скорость необходимо снизить до 20 километров в час.

- Мы призываем всех водителей, чтобы они были предельно внимательными. При въезде во двор снижали скорость и были готовы к тому, что на проезжей части может внезапно появится ребенок, - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Красноярска Ксения Панкова.

Добавим, что с начала этого года на придомовых территориях в Красноярске зарегистрировано 16 аварий, жертвами в которых стали дети.

ИСТОЧНИК KP.RU