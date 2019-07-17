2019-07-17T04:04:32+03:00
Происшествия

В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета

Проводить такие лекции девушка не имела права
Надежда ИЛЬЧЕНКОНадежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета Фото: Проспект МираВ Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета Фото: Проспект Мира
Изменить размер текста:

В Красноярске сотрудники миграционной службы накануне нагрянули в музейный центр «Площадь Мира». В разгар лекции о феминизме в современном мире, которую проводила студентка Кембриджского университете Харриет Филлипс. Как рассказали очевидцы, встреча проходила в культурном пространстве «Окна», и лекция только-только началась - прошло примерно полчаса. Однако в помещение вошли представители закона и потребовали ее прервать, сообщает Проспект Мира.

Позднее слушателям объяснили, что проблемы у госпожи Филлипс возникли по простой причине: виза у нее туристическая, она не дает права на проведение лекций, семинаров и любую другую обучающую деятельность. После перерыва лекция так и не продолжилась, и ее участники разошлись. В полиции, как и сама госпожа Филлипс, пока ситуацию не комментировали: вышлют ли студентку Кембриджкого университета из страны - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне
Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии
Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске
Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину
Сотрудник полиции Красноярска подозревается в стрельбе в соседа
Какие суши и роллы предпочитают красноярцы?
Серийный насильник надругался над 13-летней девочкой в Красноярске
Один из крупнейших туроператоров России открыл туры на Таймыр
Бегом от добра к добру
За обрушение моста в Минусинске осудили главного инженера
Пришлось усыплять дротиками! Из красноярского зоопарка сбежал ягуар
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край возвращаются грозы с ливнями и градом
Жительница Красноярска попала под уголовное дело за пропаганду терроризма
Смертельно ядовитое растение зацвело в Красноярском крае
Кормите сами! Женщина бросила в управляющей компании свою беспомощную мать
Красноярские Столбы могут закрыть из-за пожаров и медведей
«Пропахло все – одежда, волосы»: Красноярск стал первым в списке самых грязных городов мира
Еще несколько деревьев подсветили на Маерчака в Красноярске
Красноярцам рассказали, как выжить при задымлении
Их тысячи! Назарово переживает нашествие насекомых
152 человека эвакуировались из горящего общежития в Красноярске
За 6 месяцев 2019 горняки Красноярского края на 3% нарастили добычу каменного угля
В Красноярском крае инспектор ГИБДД продал «красивый» номер за 40 тысяч рублей
В Красноярском крае серийного поджигателя посадили на 3,5 года