В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета

СЕГОДНЯ 04:04 2019-07-17T04:04:32+03:00

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В Красноярске сотрудники миграционной службы накануне нагрянули в музейный центр «Площадь Мира». В разгар лекции о феминизме в современном мире, которую проводила студентка Кембриджского университете Харриет Филлипс. Как рассказали очевидцы, встреча проходила в культурном пространстве «Окна», и лекция только-только началась - прошло примерно полчаса. Однако в помещение вошли представители закона и потребовали ее прервать, сообщает Проспект Мира.

Позднее слушателям объяснили, что проблемы у госпожи Филлипс возникли по простой причине: виза у нее туристическая, она не дает права на проведение лекций, семинаров и любую другую обучающую деятельность. После перерыва лекция так и не продолжилась, и ее участники разошлись. В полиции, как и сама госпожа Филлипс, пока ситуацию не комментировали: вышлют ли студентку Кембриджкого университета из страны - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU