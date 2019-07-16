СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-16T19:27:15+03:00

Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это более 700 машин (и не только маршрутки)

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Наличкой или через приложение? Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться за проезд с помощью смартфона. Это уже более 700 машин, и в том числе трамвая с троллейбусами, сообщили в пресс-службе администрации края.

А вот и номера рейсов: 2, 10, 11, 12, 14, 18, 18С, 19, 26, 31, 37, 38, 40, 40А, 40С, 43, 49, 52, 55, 56, 61, 63, 64, 71, 83, 87, 91, 95. 3, 20, 85, 90 и 99 – частично.

Напомним, услуга оплаты посредством мобильного приложения действует с апреля 2019 года. За пять месяцев его установили 23,5 тысяч человек. (Скачать можно в Apple Store и Google Play. Для этого надо пройти регистрацию и привязать банковскую карту. Принимаются карты Visa, Master Card и МИР, выпущенные любыми банками).

Кто не в курсе, зайдя в салон, надо поднести смартфон с приложением к специальной наклейке. Отсканировать QR-код или ввести цифры маршрута вручную. Далее жмем «Купить билет», и деньги списывают с карты. Все – на экране смартфона высвечивается билет с номером маршрута и стоимостью проезда. Его вы должны показать кондуктору.

- Количество городского транспорта, в котором можно рассчитаться за проезд с помощью мобильного приложения, растет, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Виталий Чеусов. - На сегодняшний день штрих-коды для оплаты проезда есть в 560 автобусах, во всех трамваях и троллейбусах, это еще около 150 единиц подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU