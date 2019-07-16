Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-16T19:04:55+03:00

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Стоп, машина! Красноярск могут закрыть для большегрузов ради улучшения экологической обстановки. Им собираются запретить днем двигаться по городу.

Такой проект подготовили в министерстве экологии региона. В нем предлагается ограничить движение по Красноярску грузового транспорта (чей экологический класс ниже третьего) с шести утра до девяти вечера. Цель – уменьшение выбросов.

Кроме того, запрет хотят ввести для большегрузов, у которых в документах нет указания экологического класса; с габаритами больше 20 метров в длину, 2,55 в ширину и 4 в высоту…

Будут и исключения. Для транспорта, перевозящего продукты питания, корма, лекарства, технику полиции, спасательных служб, а также для пассажирских автобусов.

Напомним, с субботы, 13 июля, над Красноярском завис смог с запахом гари. Это из-за того, что ветер принес дым от лесных пожаров в крае. По прогнозам, ситуация должна улучшиться в среду вечером, 17 июля, когда направление ветра изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU