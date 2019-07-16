2019-07-16T17:41:15+03:00
Происшествия

Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину

Как все было?
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину.В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину.
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В Красноярске женщина лишилась жилья из-за своей легковерности. Об этом рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск источники, знакомые с ситуацией.

На днях в один из отделов МУ МВД России «Красноярское» обратилась 60-летняя женщина. Как оказалось, ее оставили без квартиры двое приятелей.

По словам потерпевшей, в июне 2018 года она познакомилась с двумя мужчинами, Александром и Андреем. И те предложили купить у нее квартиру. Слово за слово, ударили по рукам.

Правда, женщину попросили: давайте сначала подпишем договор купли-продажи, а потом будут деньги. Пенсионерка согласилась, все подмахнула, к тому же отдала паспорт на выписку из квартиры.

А, когда все было решено, и ей вот-вот должны были привезти 1 200 000 рублей, знакомые выходить на связь перестали. Так у женщины не осталось ни жилья, ни денег. Смекнув, что ее обвели вокруг пальца, обратилась в полицию. Но пока мошенники не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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