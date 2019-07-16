Кормите сами! Женщина бросила в управляющей компании свою беспомощную мать

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-16T10:23:04+03:00

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Жительница Норильска Красноярского края заявилась со скандалом в управляющую компанию. А после бросила там мать в инвалидном кресле. Об этом диком случае рассказали в паблике «Новости Норильска».

По словам очевидцев, все случилось в УК на улице Бегичева. Туда за пять минут до закрытия пришла женщина вместе с матерью.

- И давай – с дикими воплями и агрессией – ругаться, что отключили свет! – делится одна из свидетельниц. – Ей даже разбираться не хотелось. Просто явилась, чтобы оставить свою старенькую маму, как собаку, как пакет ненужных вещей. С криками: «Раз у меня нет света, кормите ее сами!» бросила в холле и убежала.

Говорят, сотрудники были в шоке. Свет-то отключают не они. Да, если бы и так, причем тут бабушка? Вызвали полицию, дали женщине воды. «Скорая» отвезла старушку в больницу, участковый пошел искать, где ее дочь.

- Жалко было до слез, - говорит свидетельница. – Она плакала, просила увезти ее домой. Говорила, что больно сидеть, она только что из больницы, и не хочет туда снова. Сердце разрывалось. Страшно, что стало с людьми?

ИСТОЧНИК KP.RU