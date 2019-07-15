2019-07-15T18:07:03+03:00
Происшествия

В Красноярском крае серийного поджигателя посадили на 3,5 года

Менее чем за год он семь раз покушался на чужую собственность
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае серийного поджигателя посадили на 3,5 годаВ Красноярском крае серийного поджигателя посадили на 3,5 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Канске осудили серийного поджигателя. Суд вынес решение: 3 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, 37-летний житель Канска умышленно уничтожал чужое имущество путем поджога. В период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года он совершил три неудачных попытки и четыре состоявшихся поджога жилых домов и строений, а также транспортных средств.

В последнем случае мужчина из чувства мести к бывшей супруге решил поджечь ее автомобиль, припаркованный во дворе дома. Да вот незадача – очевидцем стал майор милиции в отставке, он и задержал злоумышленника, а потом передал его оперативникам.

Канские следователи завели на поджигателя семь уголовных дел по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». И еще три уголовных дела по статье «Покушение на преступление».

ИСТОЧНИК KP.RU

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