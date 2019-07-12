2019-07-12T15:33:45+03:00
Происшествия

В Красноярском крае двух врачей обвинили в гибели полуторагодовалого малыша

Оба оказали некачественную медицинскую помощь, что привело к смерти ребенка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае двух врачей обвинили в гибели полуторагодовалого малышаВ Красноярском крае двух врачей обвинили в гибели полуторагодовалого малышаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе двух педиатров признали виновными в гибели по неосторожности полуторагодовалого ребенка. Собранных следствием доказательств хватило, чтобы суд принял решение: именно действия, а точнее бездействие врачей стало причиной несчастья.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета. Установлено, что 23 февраля прошлого года мальчик заболел и педиатр больницы в Таежном поставила ему диагноз ОРВИ. Ребенка оставили лечиться дома.

Через два дня его состояние ухудшилось настолько, что потребовалось вызвать «скорою» и немедленно вести его с утра в Богучанскую районную больницу. Там выяснилось, что у малыша левосторонняя пневмония. Здесь второй педиатр осмотрел ребенка, определил в палату на госпитализацию, однако в течение целого дня к лечению так и не приступил. После 23 часов 25 февраля маленький пациент впал в кому и скончался.

Проведенная комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что между некачественно оказанной помощью и смертью ребенка есть прямая причинно-следственная связь.

На суде педиатр Таежнинской больницы свою вину признал полностью, ему ограничили свободу на 1 год 6 месяцев, после чего он не сможет практиковать в медицине 2 года. Врач Богучанской районной больницы свою вину не признал, ему ограничили свободу на 2 году с лишением права заниматься медицинской деятельностью 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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